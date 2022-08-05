Kıbrıs Enerji Bakanlığı'ndan 6'ncı parseldeki sondaj konusunda açıklama

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i içerisinde yer alan 6’ncı parselde bulunan “Cronos-1” hedefindeki sondajın devam ettiğini ve mevcut aşamada açıklanacak bir şey olmadığını ifade etti.

Enerji Bakanlığı'nın, söz konusu hedefte “büyük bir doğal gaz yatağı bulunduğu” konusunda bugün basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptığını bildiren güneydeki haber kaynakları, yapılan açıklamada, sondajın önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğinin belirtildiğini ekledi.