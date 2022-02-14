Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir direktif yayınladı.

Kıbrıs vatandaşlarına yakın gelecekte Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Ayrıca Ukrayna'da daimi veya geçici olarak ikamet eden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, ya Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesi aracılığıyla ya da Kiev'deki Cumhuriyetin Büyükelçiliği ile temasa geçerek ülkedeki varlıklarını ilan etmeye davet edildi.

Ayrıca Ukrayna'da bulunması gerekli olmayanların da ülkeyi terk etmeleri tavsiye ediliyor.

Birçok Batılı ülke, vatandaşlarının Ukrayna'dan çıkmasını talep etti.