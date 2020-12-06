Fileleftheros, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda hedeflerini Birleşmiş Milletler’e uyumlu başarmak için bir yol haritası aradığını iddia etti.

“BM Mührü ile B Planı” başlıklı yorum haberde, Ankara’nın “çözüm şeklinde değişiklik” talebi anlatıldı, iki ayrı devlet hedefi için, “Kıbrıs Cumhuriyeti tanımazsa, KKTC tanınmaz” görüşü ortaya kondu.

Fileleftheros şu yorumu yaptı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti, Kosova’nın Lahey Adalet Divanı’na başvurusuna (2020), Kıbrıs ile Kosova’nın birbirinden farklı durumlar olduğunu vurgulamak üzere müdahil oldu.

Kosova ile ilgili bilirkişi görüşünün 81’inci paragrafında şiddet, işgal, savaş gibi güç kullanımı sonucunda meydana gelen yasadışı oluşumlar tanınamazlar deniliyor.

Bu ifadede de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Rodezya’ya ve Bosna Sırp Cumhuriyeti’ne ismen atıf yapılıyor.”