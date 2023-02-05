Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimleri: Saat 15'e kadar kayıtlı seçmenlerin %55,6'sı oy kullandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde öğlene kadar kayıtlı seçmenlerin %55,6'sı oy kullandı.

Genel Seçim Başkanı Dr. Kostas Konstandinu, sandıkların geçici olarak kapandığı saat 15.00’e kadar seçime katılım oranını açıkladı.

Kıbrıslı Rum lideri belirleyecek 1,129 seçim merkezlerinde ve Yunanistan ile Bulgaristan’daki sandıklar öğle saat 12.00’de geçici olarak kapandı. Oylama, saat 13.00’te yeniden başladı.

Saat 15.00’e kadar kayıtlı seçmenlerin %55,6 oy kullandı.

14 adayın yarıştığı Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 561 bin seçmenin oy kullanması beklenirken; yapılan son sayıma göre 70 yaş üzeri seçmenlerin oranı yüzde 19.2; 18-29 yaş arası seçmenlerin oranı yüzde 13.8; 30-50 yaş arası yüzde 50.4; ve 60 üzeri yaş seçmenlerin yüzde 35.8 düzeyinde bulunuyor.

Seçimlerde güneyde yaşayan 750 kadar Kıbrıs Türk’ünün de oy kullanma hakkı var.