Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterisi’nin 10.gurur yaşı coşkuyla kutlandı

Murat OBENLER

Kıbrıs’taki caz müzisyenleri, dünya müziği icracıları, caz severler başta olmak üzere müzikseverleri ve dünyadan festival organizatörleri ile uluslararası müzik sektörü profesyonellerini buluşturan alanındaki yılın en büyük buluşması Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi bu yıl 10.yaşını gurur ve coskuyla kutladı.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı ve Rialto Tiyatrosu’nun işbirliğinde 8-9 Aralık tarihlerinde Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda yer alan Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi 2023, Kıbrıs’tan 40’tan fazla müzisyenin yer aldığı 12 müzik grubuna evsahipliği yaptı.

İki günde toplam 8 grup yeni işlerini Rialto Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlerle buluştururken 4 kişi/grup da Rialto’nun yanındaki Art Studio 55’te sahne aldı. Kıbrıslı müzsikseverlerin yanısıra Limasol’da yaşayan yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçılar yeni müzikal üretimlerini sundukları performansları sonrasında jamm session bölümünde de gecenin keyfini çıkardılar.

Festival havasında geçen 10. gösteride ilk gün Odysseas Toumazou "Origins", Soulful Groove Collective, Krama Brass Band, Erica Soteri, Nikos Charalampous, Alexis Sunder ikinci gün ise Kalesma, Loud Urban Soul Teachers, SONICA, Eleonora Rousso, Nama Dama ve Chunky Funlky Electro Funk Quartet sahne aldı.

Uluslararası alana açılacak iletişim ağını ve alanını sağlama amacı hasıl oldu

Yabancı festival organizatörleri ve uluslararası müzik endüstrisinden profesyonellerin de davetli olarak katıldıkları etkinlikte hem yurt dışından sektör temsilcileri Kıbrıslı müzisyenleri canlı izleyerek tanıması sağlandı hem de yerli müzisyenlerin uluslararası alana açılma ve çeşitli festivallerde yer alması adına ilgili kişilerle iletişim kurması ve bir platform yaratılmasının altyapısı sağlandı.