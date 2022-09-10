Kıbrıs bayrağının yaratıcısına saygı ziyareti, barış mesajı

Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının tasarımcısı, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Vehit Güney unutulmadı.

Avrupa Parlamentesu Başkanı Roberta Metsola, bayrağın tasarımcısı İsmet V. Güney'in kızı, sanatçı Nilgün Güney’i ziyaret etti, babasının tasarladığı bayrağı hediye ederek, Kıbrıs’ın ortak geleceği için uzlaşı, barış, birleşme temennilerini iletti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun girişimiyle gerçekleşen buluşmada, Nilgün Güney de bu bayrağın, dünya bayrakları arasında barışı simgelemesi arzusunu dike getirdi, “adada yaşayan bütün cemaatler arasında barış olmasını dileğini” iletti. (Yenidüzen)