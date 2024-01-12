Kıbrıs adası bir kez daha “savaş gemisi”

ABD ve İngiltere kuvvetleri, İsrail’e ait gemilere saldırdıkları gerekçesiyle havadan Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu.

Havadan saldırılar için Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nün kullanılması, adada tepkiyle karşılandı. Kıbrıs’ın güneyindeki pek çok siyasi parti ve örgüt, yaşananlara tepki gösterdi.

Saldırılar, bugün sabaha karşı yaşandı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon tipi dört uçak, iki Husi hedefini Paveway bombalarıyla vurdu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığından yayımlanan görüntülerde, Kıbrıs Ağrotur üssüden Yemen’e doğru kalkan savaş uçaklarının videoları da paylaşıldı.

Saldırılara Avustralya, Kanada, Bahreyn ve Hollanda'nın da "operasyonel olmayan destek" verdiği açıklandı

Yemen'in başkenti Sana, liman kenti Hudeyde, Dhamar ve kuzeybatıda Husilerin kalesi Saada kentlerinde hedeflerin vurulduğu bildirildi

Husi yetkililer, ABD ve İngiltere'nin "büyük bedel ödeyeceğini" söyledikleri açıklamalar yaptılar. Yapılan açıklamalarda, ABD-İngiltere askeri harekatında 5 üyelerinin öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin toplam 73 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Yahya Saree TV yayınında yaptığı konuşmada harekatı "açık saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'taki Ağrotur üssünden kalkan Eurofighter Typhoon'un videosunu paylaştı.

Husiler Kasım ayından bu yana, Hamas'a destek amacıyla, İsrail'e destek götüren ticari gemilere Kızıldeniz ve Aden Körfezi civarında saldırıyor, ancak saldırdıkları gemiler arasında İsrail'le bağlantılı olmayan gemiler olduğu da biliniyor.

Saldırılar sonrası Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

İran ve Hizbullah ise, hava saldırılarını kınadı.

Öte yandan İngiltere, Husilere yönelik şimdilik daha fazla saldırı planlanmadığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasıyla ilgili bir soruya, "Orantısız güç kullanmıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" yanıtını verdi.

İngiltere ise, buna katılmadıklarını ifade bildirdi, saldırıların “sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu” söyledi. Başbakanlık Sözcüsü, BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’ne dayanarak “meşru müdafaa” hakkını kullandıklarını savundu.

Rusya ise “ABD ve İngiltere’nin saldırıları meşru değil” yorumunu yaptı.

İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği ortak askeri harekatın ardından bu sabah petrol fiyatları yüzde 4 arttı.

Bu arada saldırıların ardından brent ham petrolün varili 80,55 dolara çıktı.

Saldırıların, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıp bölgeden petrol tedarikini tehdit edebileceğinden endişe ediliyor.

Son dönemde Husi saldırıları Kızıldeniz'de yoğunlaştı ancak, çatışmaların Hürmüz Boğazı'na genişlemesi durumunda petrol arzını olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.