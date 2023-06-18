Kıbrıs AB’nin adalet sistemi raporunda sonuncu sırada
AB’nin ülkelerdeki adalet sisteminin verimliliği, kalitesi ve bağımsızlığı ile ilgili karşılaştırmalı verilere yer verdiği “The 2023 EU Justice Scoreboard” raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti, son sırada yer aldı.
AB’nin üye ülkelerdeki adalet sisteminin verimliliği, kalitesi ve bağımsızlığı ile ilgili karşılaştırmalı verilere yer verdiği “The 2023 EU Justice Scoreboard” raporunda yargı sisteminde “kronik patojenler ve davaların görülmesinde uzun gecikmeler olduğu” saptanan Kıbrıs Cumhuriyeti, son sırada yer aldı.
Haravgi’nin “Kıbrıs AB’nin Adalet Sistemiyle İlgili Raporunda Yine Battı” başlığıyla manşete çektiği habere göre, AB’nin Kıbrıs’ın güneyindeki düzenden hayal kırıklığı belirttiği raporda Kıbrıs Cumhuriyeti, adalet sistemine yatırım/harcamalar başlığında son sırada yer buldu.
“Hukuk devletinin anlamı günbegün erozyona uğruyor. Siyasi müdahaleler, ekonomik çıkarlar, mahkeme kararlarını kesip yapıştırıyor. Vatandaşlar, herkesi hukuk önünde eşit hissetmiyor” ifadeleri kullanılan haberde, raporda Kıbrıs’ın adalet sistemine yapılan yatırım/harcamalar başlığında son sırada olmasının yasama, yürütme ve yargı erkini ciddiyetle düşündürmesi gerektiği vurgulandı.