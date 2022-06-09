KIB-TEK’te şimdi de sayaç krizi! Konut sayacı yok, temini belirsiz!

KIB-TEK’te ‘kalmadığı’ gerekçesiyle apartman dairesi ve standart müstakil evlere uygun tek fazlı elektrik sayaçları takılamıyor, sayaçların ne zaman temin edileceği de bilinmiyor… Hem konut sahipleri, hem de müteahhitler, ‘mağduruz’ diyor…

Fehime ALASYA

KIB-TEK, tüketicilerden saat ve depozito ödemesini peşin olarak aldığı apartman dairesi ve standart müstakil konutlara uygun tek fazlı elektrik sayaçları, ‘elinde olmadığı’ gerekçesiyle takamıyor.

Bu durum hem tüketicilerin, hem de müteahhitlerin mağdur olmasına neden olurken, KIB-TEK’ten “Elimizde tek fazlı sayaç yok, üç fazlılar geldi, takılmaya başlanacak” açıklaması yapıldı.

Apartman dairesi ve standart müstakil evlere uygun tek fazlı elektrik sayaçlarının ne zaman temin edileceği ise halen bilinmiyor…

Özellikle yabancı yatırımcılara ‘elektrik sayacından kaynaklı teslimat sorununu’ anlatamadıklarını kaydeden İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Dünyaya rezil olduk, utanıyorum” dedi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise “Sadece sayaç değil, hiçbir malzeme de kalmadı. Bu bir ‘özelleştirme’ operasyonudur” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca:

“Apartman dairesi ve standart müstakil konutlara uygun tek fazlı elektrik sayaçları yok, takılamıyor”

Fabrika tipi veya büyük konutlara uygun ‘üç fazlı elektrik sayaçlarının’ gümrükten çıkmasını beklediklerini anlatan “Kısa süre sonra elimizde olacak, takmaya başlayacağız ama normal konutlara (apartman dairesi veya standart müstakil evlere) uygun tek fazlı sayaçlar henüz yok” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, “Yeni ihaleye çıkma durumu konusunda bir proje hazırlıyoruz, hukuki bir sürece girildi, bunun çözülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Amca, “Fabrika tipi veya büyük konutlara uygun üç fazlı sayaçlarımız var, takamaya başlıyoruz. Gümrükten çıkmalarını bekliyoruz. Kısa süre sonra elimizde olacak. Tek fazlı sayaç elimizde yok.” şeklinde konuştu.

“Konuyu görüşüyoruz”

Sayaç olmamasına rağmen tüketicilerden elektrik sayacı ve depozito ödemelerinin alınmasını sorduğumuz KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, konuyla ilgili detaylı bir bilgisi olmadığını belirtti. Amca, “Konuyu görüşüyoruz” dedi.

KIB-TEK Genel Müdürü Kamil Direl ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı, Yönetim Kurulu Başkanı’ndan bilgi alınabileceğini ifade etti.

Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Sadece sayaç değil, hiçbir malzeme de kalmadı. Bu bir ‘özelleştirme’ operasyonudur”

Sadece elektrik sayacı değil, kurumda hiçbir malzemenin kalmadığını anlatan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, buna karşın Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde hiçbir ihaleye çıkmadığını dile getirerek, bunun ‘bile isteye’ yapıldığını savundu. Özkıraç, “Sadece sayaç değil, hiçbir malzeme de kalmadı. Bu bir ‘özelleştirme’ operasyonudur” dedi.

Normal şartlarda, ‘hantal ihale yapısıyla ihale sürecinin üç ayı alacağını’ anlatan Özkıraç, “Hemen ihaleye çıkılsa sayaç temini 3 ayı bulacak, kurum batağa sürükleniyor” dedi.

Kurum çalışanlarının da büyük bir moral ve motivasyon bozukluğu yaşadığını anlatan Özkıraç, “Göreve çıkılacak araç yok. Kuruma çok büyük bir operasyon yapılıyor, hedef KIB-TEK’i satmaktır. Üç ayda 3 Yönetim Kurulu değişti, Bakan değişikliğini ise sayamaz olduk… Bu durum moral ve motivasyona da neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“KTHY’ye ne yaptılarsa buraya beş beterini yapacaklar”

Özkıraç, özetle şunları dile getirdi:

“40 yıldır bu kurumda ihaleler üzerinden yolsuzluk yapılıyor. Sadece Ferdi Sabit Soyer döneminde gerçek bir yatırım yapıldı, gerisi sadece boş…

24 yaşında burada işe başladım, burada büyüdüm, görev süremin dolmasına çok az kaldı ve yaşananlara çok üzülüyorum. Bu toplum da algı operasyonlarıyla istenilen şekle sokuldu, herkes ‘satın gitsin’ diyor. KTHY’ye ne yaptılarsa buraya beş beterini yapacaklar.

Kurumda 800 personel vardı, 500 kişi kaldı, teknik personelimiz yok, kalmadı. Yapılan eleştiriler çok ağır. Ben KIB-TEK çalışanları başkanıyım, KIB-TK Başkanı değil. Sendikayı bile ortadan kaldırıp planlanan özelleştirme istemini daha kolay yapmak istiyorlar.”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“ Dünyaya rezil olduk, utanıyorum, binleri aşan konutlar teslimatı beklemede”

Daire ve normal standartlardaki müstakil evlere elektrik sayacı takamadıklarını, bu nedenle binlerce yatırımcıya konut teslimi yapamadıklarını anlatan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

“Yağmur gibi her yandan şikayet alıyorum. Binleri aşan konutlar beklemede” diyen Gürcafer, özellikle yabancı yatırımcılar bu durumu açıklayamadıklarını ifade etti.

Gürcafer, “Dünyaya rezil olduk. Bu durumu eleştirmekten bile hicap duyuyor, utanıyorum. Yatırımcılara rezil olduk.” şeklinde konuştu.

Söz konusu sıkıntıyı çözmek için girişim yaptıklarını anlatan Gürcafer, bu durumun hiçbir gereçeyle kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Gürcafer, “KIB-TEK’e geçtiğimiz hafta gidip Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştüm, ülkeye getirtmek için izin istedim. Kendi üyelerimize veya bekleyenlere dağıtalım dedik. Gerekçesi ne olursa olsun, bu kabul edilemez, bu netice topluma ve inşaat sektörüne yaşatılmamalıydı.” şeklinde konuştu.

“Bir yabancıya; ‘elimizde elektrik sayacı yok, bundan dolayı taahhüt ettiğimiz gün evi size veremiyoruz’ nasıl deriz?”

Uzak ülkelerden yatırımcı getirene kadar ‘akla karayı seçtiklerini’ anlatan Gürcafer, “Bu durumda bir yabancıya; ‘elimizde elektrik sayacı yok, bundan dolayı taahhüt ettiğimiz gün evi size veremiyoruz’ nasıl deriz” diye sordu…

“Çözüm önerileri; boş olandan söküp, dolu olana takın! Bu çağda sözün bittiği yerdeyiz”

Kendilerine sunulan çözüm önerisinin kabul edilemez olduğunu işret eden Gürcafer, bunu şöyle anlattı:

“Bizlere ‘boş olan evden söküp, dolacak olan eve sayaç takmak için teklif ediliyor. Bu çağda yaşananlarla sözün bittiği yerdeyiz. Bize izin versinler, yanımıza bir adam koysunlar, gidip alıp getireyim, üç günde 2 bin sayaç piyasaya sürelim.”

“Kurumda çok ciddi bir verimsizlik ve moral bozukluğu hakim, bu da bize yansıyor”

Gürcafer, özetle şunları ifade etti:

“Kurumda çok ciddi bir verimsizlik ve moral bozukluğu hakimdir ve bu bize da bu şekilde yansıyor. Sürekli yönetim değişimi, yok o gittiydi, geldiydi, o bakanlıktan alındıydı, buna verildiydi gibi sorunlar kurumun şahsi sıkıntılarının önüne geçti. Moral bozukluğu ve verimsizlik arttı.

Bu ülkede enerji birimi oluşturulmalı, sadece bu enerji ile ilgilenen ayrı birimler ve uzmanlar olmalı, tek gaileleri bu ülkedeki enerji olmalı. Bilir kişilerle bir üst kurul olmalı. Her iktidar döneminde ‘ahbap’ ilişkisi ile oluşan yönetimden ancak da bu netice çıkar.

Dünyadaki yenilikleri takip eden bir birim veya dairemiz yok. Gereksiz birimleri kapatıp, gerekli birim açsınlar”