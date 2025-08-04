KIB-TEK'te münhalsiz, sınavsız istihdam

UBP - YDP - DP Hükümeti, 'seçim yatırımlarına' devam ediyor... KIB-TEK'te münhalsiz istihdamların başladığı ve Başbakan Ünal Üstel'in talebi, KIB-TEK Yönetim Kurulu kararıyla Lefkoşa'daki merkeze bir kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

Kurum içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre istihdam edilmesi planlanan çok sayıda isim bulunuyor.

KIB-TEK'teki Toplu İş Sözleşmesi'ne göre istihdam için önce münhal duyurusu yapılması, ardından yazılı ve sözlü sınavın gerçekleşmesi, başarılı olan adayların ise kurul tarafından değerlendirilip onaylanması gerekiyor.

Munhalsiz şekilde yapılan istihdam, KIB-TEK Yönetim Kurulu kararıyla yapılmış durumda.

Başbakan Üstel'in, bizzat Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun'a "istihdamlar" için emir verdiği, gelen bilgiler arasında...