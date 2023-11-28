"KIB-TEK'i kim zarara uğrattı" soruşturması talebi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki 20 milyon Dolar’a yakın “zarar” ile ilgili Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek “zarara kimin sebep olduğu” konusunda soruşturma başlatılmasını talep etti.

Söz konusu gelişmeyi, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Evet, olumlu ve yeni bir gelişme daha! Geçen hafta yaptığımız başvuru üzerine Başsavcılık Polis Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek KIB-TEK'teki 20 milyon dolarlık zarara kimlerin sebep olduğu konusunda bir soruşturma başlatmasını talep etti. Hukuki süreç olması gerektiği gibi işliyor, işleyecek. Biz de takipçisi olacağız” dedi.

Halkın Partisi, geçtiğimiz hafta, mahkeme kayıtlara yansıyan zararın soruşturulmasına ilişkin başvuruda bulunmuştu.