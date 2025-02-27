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Kıb-Tek’e yeni borç yükü

Kıb-Tek’e yeni borç yükü

UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i borçlandırmak için bir bankadaki borçlu cari limitini artırdı.

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UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i borçlandırmak için bir bankadaki borçlu cari limitini artırdı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; ‘çeşitli ödemelerinde kullanılması amacıyla’ kurumun 100 milyon TL tutarındaki borçlu cari limitin 570 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

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