Kıb-Tek’e yeni borç yükü

UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i borçlandırmak için bir bankadaki borçlu cari limitini artırdı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; ‘çeşitli ödemelerinde kullanılması amacıyla’ kurumun 100 milyon TL tutarındaki borçlu cari limitin 570 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.