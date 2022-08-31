KIB-TEK’e ‘jet’ atama

KIB-TEK Genel Müdürünün, kendisinin onayı olmaması halde görevden alınması, bu nedenle kurumda kaos ortamı yaratılması nedeniyle görevinden istifa eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit yerine, Hüseyin Paşa atandı.

Söz konusu atamanın, istifadan birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yine Aktiğit’in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Gürdal Çuvalcıoğlu atandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Başbakanlığa sunduğu istifa dilekçesinde, “Üst kademe yönetimin bozulmaya çalışılması ve Genel Müdürün, onayı olmadığı halde görevden alınması” nedeniyle kurumda kaos ortamı yaratıldığını ifade etmişti.

Bu kapsamda, vatandaşlara ve KIB-TEK’e doğru hizmet veremeyeceğini kaydeden Akyiğit, görevinden istifa ettiğini bildirmişti.