Kıb-Tek’e "ihalesiz yakıt alımı" kararnamesi

Kıb-Tek’e akaryakıt alımlarında 6 aylık süre ile Kamu İhale Yasası’nın uygulanmaması için yasa gücünde kararname hazırlandı.

ÜstEl Hükümeti, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında aldığı karar ile Merkez İhale Komisyonu’nu devre dışı bıraktı.

1 Haziran’da yürürlüğe girecek yasa gücündeki kararnameyle Türkiye’deki kamu kurumları ve buna bağlı şirketlerden yapılacak akaryakıt alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulmasının önü açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı basından öğrendiğini söyledi, içerikle ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Üresin, “Bir şekilde, yasa gücündeki kararname ile yakıt alma yoluna gidiliyor. MİK olarak taraflılığımız yok” dedi, daha önceki yakıt alımlarında MİK aracılığıyla ihaleye çıkıldığını hatırlattı.

Karar ne?

20 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Elektrik Kurumu'nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir” denildi, “Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet şirketi olan kurumdan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla yasa gücündeki kararname düzenlenmiştir” şeklinde ifade edildi.

Kararname ile “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kamu Kurum ve Kuruluş arı ile bunlara bağlı şirketlerden yapacağı akaryakıt alımlarının(Akaryakıt ve deniz taşımacılığı), Kamu ihale Yasası kapsamı dışında tutulması Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir” denildi.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, değerlendirme yaparken ihalenin aciliyeti hususunda, Kıbrıs Türk Elektrik

Kurumu Yönetim Kurulu tarafından ortaya konulacak hususlar ile fiyat avantajını göz önünde bulundurarak Maliye İş eri ile Görevli Bakanlığa Doğrudan Alım yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulu'nun onayı olmaksızın yapılacak alımlar bu Kararname kapsamı dışındadır” yazıldı.