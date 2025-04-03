Kıb-Tek’e borcu olan abonelerin elektriği 7 Nisan'da kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcu bulunan abonelerin elektriğinin 7 Nisan Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş Mart 2025 dönemi ve öncesine ait 675 TL üzeri borcu bulunan aboneler ile kuruma olan taksit borcunu ödemeyen özel ve tüzel kişilerin elektriklerinin kesileceği belirtildi.

Açıklamada, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı.