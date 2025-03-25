KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa görevinden alındı, yerine Kubilay Özkıraç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, KIB-TEK’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı eski EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç oldu.

Atama kararı şu şekilde açıklandı:

“Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 5’inci maddesinin (1)inci fıkrası uyarınca, Ü(K-1)657-2022 sayı ve 31.8.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hüseyin Paşa’nın görevden alınmasına ve yerine Kubilay Özkıraç’ın atanmasına karar vermiştir.”