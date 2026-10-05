KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Tilki Genel Müdürlük binasına giremedi

YENİDÜZEN

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) başlattığı grev kapsamında KIB-TEK önünde eylemlerini sürdüren emekçiler ile KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki arasında gerginlik yaşandı.

KIB-TEK binasına girmek isteyen Tilki’nin önünde emekçiler bariyer oluştururken, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da Tilki’ye KIB-TEK’teki yatırımlar ve çalışanların çalışma koşulları üzerinden tepki gösterdi.

Tuğcu, “Bugüne kadar yatırımlar neden yapılmadı? Emekçiye gereken değer neden verilmedi? Arif Özkıraç ve diğer KIB-TEK emekçileri için gerekli giysiler neden alınmadı? Emekçiler neden yaralanıyor?” diye sordu.

“Gayrıyasal bir yönetim kurulu üyesidir”

Eylem sırasında YENİDÜZEN’e konuşan Ahmet Tuğcu, Barış Tilki’nin KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeliğinin yasal olmadığını ileri sürdü.

Tuğcu, Fasıl 170 ve 171’e işaret ederek, “Bu iki yasa der ki siz veya ailenizden biri elektrik işi yaparsanız KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda olamazsınız. Bu adam şu anda gayrıyasal yönetim kurulu üyesidir. Yasaları çiğnerler. Güneş paneli işi yapar” dedi.

“Yasakların başlamasına bir gün kala terfi için toplandılar”

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemine de tepki gösteren Tuğcu, seçim yasaklarının başlamasına bir gün kala üç kişiye terfi verilmesi amacıyla toplantı yapıldığını söyledi.

Tuğcu, “Bugün yasakların girmesine bir gün kala üç yandaşçıya terfi vermek için toplandılar. Yıllardır burada alın teriyle çalışan insanlar var. Onların terfisini neden yapmıyorlar? Neden toplu iş sözleşmesi kurallarına uymuyorlar?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CTP Milletvekilleri, bazı milletvekili adayları, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve TÜK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı da EL-SEN'e destek vermek için Kıb-Tek binası önünde bulunuyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki soruları yanıtsız bıraktı:

Barış Tilki’ye üç soru: “Arif’in neden koruyucu kıyafeti yoktu?”

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Barış Tilki, EL-SEN’in grevi sırasında KIB-TEK binası önünde YENİDÜZEN’in yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Tilki’ye, KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç’ın yaşadığı iş kazası üzerinden iş güvenliği önlemleri, Kurumun 5 yıldır kamuoyuyla paylaşılmayan mali bilançoları ve jeneratörlerin sigorta kapsamından çıkarılmasıyla ilgili sorular yöneltildi.

YENİDÜZEN, yanıtsız kalan soruları kamuoyu adına bir kez daha soruyor:

• Arif Özkıraç’ın neden koruyucu kıyafeti yoktu?

• KIB-TEK’in mali bilançoları 5 yıldır neden açıklanmıyor?

• Jeneratörler neden sigorta kapsamından çıkarıldı?