Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Horoz: “İstifa etmedim”

İstifa edeceği iddia edilen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Horoz, istifa haberlerini YENİDÜZEN’e yalanladı. Horoz, “İstifa gibi bir durum yok, kumrumumun başındayım” dedi.

Ne yazılı ne de sözlü istifa verdiğini kaydeden Horoz, Başbakanlıkta görüşmeye çağrıldığına ilişkin haberleri de “Kurumdaki birçok kişi ülke gündemiyle ilgili görüşmeye çağrıldı, şahsıma özel bir durum değil” yorumunda bulundu.

Hatırlanacağı üzere; KIB-TEK’teki yedi kişilik Yönetim Kurulu’ndan Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ve Ramazan Kartal’ın yazılı istifasını bu sabah Yönetim Kurulu Başkanı’na verdiği basına yansımış, Ali Horoz’un ise mensubu olduğu Demokrat Parti’ye istifa edeceğini sözlü olarak bildirdiği öğrenilmişti.