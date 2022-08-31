KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit istifa etti!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, KIB-TEK Genel Müdürü’nün, kendisinin onayı olmadığı halde görevden alındığını, bu nedenle kurumda kaos ortamı yaratıldığını belirterek, istifa etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, istifasını sundu.

Akyiğit, Başbakanlığa sunduğu istifa dilekçesinde, “Üst kademe yönetimin bozulmaya çalışılması ve Genel Müdürün, onayı olmadığı halde görevden alınması” nedeniyle kurumda kaos ortamı yaratıldığını ifade etti.

Bu kapsamda, vatandaşlara ve KIB-TEK’e doğru hizmet veremeyeceğini kaydeden Akyiğit, görevinden istifa ettiğini bildirdi.