KIB-TEK ihalesi davası: Şirket direktörü mahkemede: “İhalede yer alan ürünleri değil de farklı ürünleri kuruma sattı”

KIB-TEK ihalesini kazanan fakat ihalede yer alan ürünleri değil de farklı ürünleri kuruma sattığı, konuyla ilgili birçok sahte evrak düzenlediği ve kurumu zarara uğrattığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ilgili şirketin direktörü ve sekreteri mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayla ilgili detayları paylaşan Polis, zanlıların yargılandığı suçların Ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu ifade etti.

KIBTEK ihalesine girerek düşük fiyat verip kazanmış olduğu ihale sonucunda anlaşmış olduğu ürünleri getirmeyip Çin malı ürün getirerek düzenlenmiş oldukları sahte evraklar ile kuruma sattıkları gerekçesi ile başlatılan soruşturma kapsamında teminata bağlanan şirket direktörü ve sekreteri teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldıran huzurda bulunan zanlılar A.E.H. ve G.H.’nin Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle sürme, Sahtekarlıkla Para Temini suçlarıyla yargılandığını söyledi.

Polis 22 Haziran 2020 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi'nden alınan yazının ekinde bulunan Sayıştay Başkanlığı'nın 1/2020 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna "60/80A Cut-Out Alımı" ve "22 Kv "D" Sigortası Alımı” ihalelerine ilişkin raporundan, Merkezi İhale Komisyon tarafından 2017 tarihinde yapılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna 15.000 adet "Cut-Out" alımı ihalesini toplam 77 bin 850 Amerikan Doları’na ve 2018 tarihinde yapılan 1.000 adet "D Sigortası" alımı ihalesini toplam 123 bin 800 Amerikan Doları’na en düşük teklifi veren zanlı A.E.H’nin direktörü olduğu ve zanlı G. H.’nin direktör ve sekreteri olduğu Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir şirketin kazandığı ve ihale şartnamesinde aranan Türkiye menşeli Elektrik malzemeleri yerine Çin menşeli elektrik malzemelerini ithal edip üzerine Türkiye' den ithal edilmiş gibi göstermek amacıyla Türkiye' de faaliyet gösteren bir şirket ismi yazdığını anlattı.

“Sahte belge sunarak 201 bin 650 Amerikan Doları aldılar”

Konu elektrik malzemelerini Çin'den ithal ettikten sonra sahtekarlık ve dolandırmak niyetiyle aslında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait olmayan ve Elektrik Kurumu tarafından yazılmış gibi gösterilen sahte belge düzenleyip Ticaret Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesine ve yine Sahtekarlık Dolandırmak niyetiyle aslında Elektrik ve Mühendisleri Odası’na ait olmayan ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilmiş gibi gösterilen Uygunluk Ön İzin sahte belgelerini düzenleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine vermek suretiyle Sahte Resmi Belgeleri Tedavüle sürdüğünü kaydeden Polis, Çin menşeli elektrik malzemelerini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna teslim edip Elektrik Kurumundan toplam 201 bin 650 Amerikan Dolarını Sahtekarlıkla temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi.

Ofiste birçok evrak ve bilgisayarlara el kondu

Polis memuru Hüseyin Yıldıran 7 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği zanlı A.E.H’nin direktörü olduğu ve zanlı G.H’nin direktörü ve sekreteri olduğu Lefkoşa da bulunan iş yerinde huzurlarında yapılan aramada ihaleye ait bir çok evrak ile 3 adet Laptop ve 1 adet bilgisayar kasası tespit edilip emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

“Laptopta sahte yazılar tespit edildi”

Polis memuru Hüseyin Yıldıran mesele ile ilgili olarak emare zapt edilen zanlı G.H’ye ait laptop içerisinde, Elektrik Kurumu adına sahte olduğu tespit edilen yazı bulunduğu, yine aynı laptop içerisinde konuyla ilgili çeşitli yazıların tespit edildiğini söyledi.

“Suçları, Ağır ceza mahkemesinin yetkisine giriyor”

Mesele ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı tarafından tespit edilen 3 adet sahte belgenin haricinde yürütülen soruşturma neticesinde şirket tarafından Ticaret Dairesi’ne sunulan 2 adet ve Mağusa Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne sunulan 1 adet daha sahte evrak tespit edildiğini belirten Hüseyin Yıldıran, mesele ile ilgili olarak Elektrik Kurumu'na ait gibi gösterilen toplam 4 adet sahte belgenin Ticaret Dairesi'ne, Elektrik Mühendisleri Odası'na ait gibi gösterilen toplam 2 adet sahte belgenin de Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne sunulduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis 2 zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede yerleşik olduklarını ve iş yeri sahibi olduklarını belirterek zanlıların methaldar oldukları suçlar Ağır ceza Mahkemesinin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu bu bağlamda davalarında hazır olmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 25 bin TL nakit teminata yatırmaları ve ayda 1 ispatı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.