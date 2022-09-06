Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın atandı
KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın atandı

KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın atandı

Kamil Direl'in 'emeklilik kararı' sonrası boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine, Dalman Aydın atandı.

A+A-

Kamil Direl'in 'emeklilik kararı' sonrası boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine, Dalman Aydın atandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, söz konusu atamanın dün yapıldığını ifade etti.

 

Genel Müdür Muavini görevinden alınmıştı

KIB-TEK ile ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen eski KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan döneminde "Genel Müdür Muavinligi" görevini yürüten Dalman Aydın, adının Sayıştay Raporu'na yansıması sonrası görevden alınmıştı.

Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dalman'in görevden alınması sonrası "Kıb-tek’te vurgunu bitireceğiz demiştik. Operasyon başladı. Sırayla tüm dosyalarda adı geçenler hakkında gerekli tüm işlemleri yapacağız” açıklaması yapmıştı.

Bu haber toplam 315 defa okunmuştur
Etiketler :