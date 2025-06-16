“KGS 1 ve KGS 2’de sınav birincisi çıkarabilen tek eğitim kurumu olduk”
Elit Eğitim Merkezi, KGS 1 ve KGS 2’de sınav birincisi çıkarabilen tek eğitim kurumu oldu.
Elit Eğitim Merkezi, KGS 1 ve KGS 2’de sınav birincisi çıkarabilen tek eğitim kurumu oldu.
İlk sınavda ilk 5'te 5 dershane öğrencisi, ikinci sınavda ilk 5'te 7 dershane öğrencisi yer aldı.
90 ve üzeri not alma başarısı gösteren 17 öğrencisi yanında birçok öğrenci de çeşitli kolejlere kayıt hakkı kazandı.
Elit Eğitim Merkezi Direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. “Her öğrencimizi ayrı bir birey olarak görüyor, potansiyellerini açığa çıkarmak için planlı ve programlı bir sistem uyguluyoruz. Bunu yaparken sevgiyi de merkeze koyuyoruz” diyen Köseoğlu, başarıda ailelerin desteğinin de önemli rol oynadığını vurguladı.
Köseoğlu, “Velilerimizin bize olan güveniyle bu başarıların devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
KGS 1’de ilk 5’e giren öğrenciler
Zen Arıkbuka – 100 puan (KKTC 1.si)
Aral Akgür – 98 puan (KKTC 3.sü)
Ara Kutalmış – 98 puan (KKTC 3.sü)
Aras Gürdallı – 97 puan (KKTC 4.sü)
İsmet Miraç İli – 97 puan (KKTC 4.sü)
KGS 2’de ilk 5’e giren öğrenciler
Aral Akgür – 99 puan (KKTC 1.si)
Ara Kutalmış – 98 puan (KKTC 2.si)
Özüm Peren Gündoğmuş – 97 puan (KKTC 3.sü)
Ayaz Kaan Çağlayan – 95 puan (KKTC 5.si)
Aybars Güney – 95 puan (KKTC 5.si)
Zen Arıkbuka – 95 puan (KKTC 5.si)
Hüseyin Müezzin – 95 puan (KKTC 5.si)
KGS 2’de 90 ve üzeri not alan öğrenciler
Aral Akgür – TMK
Ara Kutalmış – TMK
Özüm Perem Gündoğmuş – TMK
Zen Arıbuka – TMK
Aybars Güney – TMK
Ayaz Kaan Çağlayan – TMK
Hüseyin Müezzin – TMK
Naz Eminöz – TMK
Öykü Adalı – TMK
Aron İzzet Knox – TMK
İsmet Miraç İli – TMK
Aras Gürdallı – TMK
Aral Uysal – TMK
Robert Atılan Knox – TMK
Kaan Günfer – TMK
Yankı Şah – TMK
Erman Doruk Uslu – TMK
Barkın Seyfi Üçok – TMK
Levent Koleji
Zen Arıkbuka → %100 Burs
Ada Gassaloğlu →%100 Burs
Ara Kutalmış→ %50 Burs
Aral Akgür→ %50 Burs
Aras Gürdallı→ %25Burs
Beren İncekalan→%25Burs
Yakın Doğu Koleji
Aron İzzet Knox→ 96 puan → Sınav 1. Dr. Suat Günsel Bursu
Maya Küçükakçalı → 96 puan → Sınav 1. Dr. Suat Günsel Bursu
Almila Karakaş → 93 puan Dr. Suat Günsel Bursu
Özüm Peren Gündoğmuş → 93 puan Dr. Suat Günsel Bursu
İsmet Miraç İli → %100 Burs
Robert Knox → %100 Burs
Hüseyin Müezzin → %100 Burs
Naz Eminöz→ %50 Burs
Aybars Güney→ %50 Burs
Erman Doruk Uslu→ %50 Burs
İbrahim Erişken→ %50 Burs
Aren Kocayiğit→ %50 Burs
Çınar Akşit→ %50 Burs
Kuzey Kaymakamtorunları→ %25 Burs
Karen Kahvecisoy→ %25 Burs
Kaan Günfer→ %25 Burs
Melin Kunt→ %25 Burs
Melin Karamanlı→ %25 Burs
Gül Abiş→ %25 Burs
İnci Büyük→ %25 Burs
Yağmur Hüral→ %25 Burs
Asil Karahüseyin→ %25 Burs
Demir Günfer→ %25 Burs
Sevgül Mamülcü→ %25 Burs
TED Koleji
İsmet Miraç İli → 96 puan → %100 Burs
Özüm Peren Gündoğmuş → %75 Burs
Öykü Adalı → 50 burs
Maya Küçükakçalı → %25 Burs
Selin Karacadal→ %25 Burs
Aren Kocayiğit → %25 Burs
Necat British College
Zen Arıkbuka → %100 Burs
Hasibe Aslan→ %50 Burs
Asil Karahüseyin→%25 Burs
Demir Günfer→%25 Burs
Kaan Günfer→%25 Burs
Sevgül Mamülcüoğlu→%25 Burs
Karen Kahvecisoy→ %25 Burs