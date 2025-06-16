“KGS 1 ve KGS 2’de sınav birincisi çıkarabilen tek eğitim kurumu olduk”

Elit Eğitim Merkezi, KGS 1 ve KGS 2’de sınav birincisi çıkarabilen tek eğitim kurumu oldu.

İlk sınavda ilk 5'te 5 dershane öğrencisi, ikinci sınavda ilk 5'te 7 dershane öğrencisi yer aldı.

90 ve üzeri not alma başarısı gösteren 17 öğrencisi yanında birçok öğrenci de çeşitli kolejlere kayıt hakkı kazandı.

Elit Eğitim Merkezi Direktörü Şeniz Koruyan Köseoğlu, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. “Her öğrencimizi ayrı bir birey olarak görüyor, potansiyellerini açığa çıkarmak için planlı ve programlı bir sistem uyguluyoruz. Bunu yaparken sevgiyi de merkeze koyuyoruz” diyen Köseoğlu, başarıda ailelerin desteğinin de önemli rol oynadığını vurguladı.

Köseoğlu, “Velilerimizin bize olan güveniyle bu başarıların devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KGS 1’de ilk 5’e giren öğrenciler

Zen Arıkbuka – 100 puan (KKTC 1.si)

Aral Akgür – 98 puan (KKTC 3.sü)

Ara Kutalmış – 98 puan (KKTC 3.sü)

Aras Gürdallı – 97 puan (KKTC 4.sü)

İsmet Miraç İli – 97 puan (KKTC 4.sü)

KGS 2’de ilk 5’e giren öğrenciler

Aral Akgür – 99 puan (KKTC 1.si)

Ara Kutalmış – 98 puan (KKTC 2.si)

Özüm Peren Gündoğmuş – 97 puan (KKTC 3.sü)

Ayaz Kaan Çağlayan – 95 puan (KKTC 5.si)

Aybars Güney – 95 puan (KKTC 5.si)

Zen Arıkbuka – 95 puan (KKTC 5.si)

Hüseyin Müezzin – 95 puan (KKTC 5.si)

KGS 2’de 90 ve üzeri not alan öğrenciler

Aral Akgür – TMK

Ara Kutalmış – TMK

Özüm Perem Gündoğmuş – TMK

Zen Arıbuka – TMK

Aybars Güney – TMK

Ayaz Kaan Çağlayan – TMK

Hüseyin Müezzin – TMK

Naz Eminöz – TMK

Öykü Adalı – TMK

Aron İzzet Knox – TMK

İsmet Miraç İli – TMK

Aras Gürdallı – TMK

Aral Uysal – TMK

Robert Atılan Knox – TMK

Kaan Günfer – TMK

Yankı Şah – TMK

Erman Doruk Uslu – TMK

Barkın Seyfi Üçok – TMK

Levent Koleji

Zen Arıkbuka → %100 Burs

Ada Gassaloğlu →%100 Burs

Ara Kutalmış→ %50 Burs

Aral Akgür→ %50 Burs

Aras Gürdallı→ %25Burs

Beren İncekalan→%25Burs

Yakın Doğu Koleji

Aron İzzet Knox→ 96 puan → Sınav 1. Dr. Suat Günsel Bursu

Maya Küçükakçalı → 96 puan → Sınav 1. Dr. Suat Günsel Bursu

Almila Karakaş → 93 puan Dr. Suat Günsel Bursu

Özüm Peren Gündoğmuş → 93 puan Dr. Suat Günsel Bursu

İsmet Miraç İli → %100 Burs

Robert Knox → %100 Burs

Hüseyin Müezzin → %100 Burs

Naz Eminöz→ %50 Burs

Aybars Güney→ %50 Burs

Erman Doruk Uslu→ %50 Burs

İbrahim Erişken→ %50 Burs

Aren Kocayiğit→ %50 Burs

Çınar Akşit→ %50 Burs

Kuzey Kaymakamtorunları→ %25 Burs

Karen Kahvecisoy→ %25 Burs

Kaan Günfer→ %25 Burs

Melin Kunt→ %25 Burs

Melin Karamanlı→ %25 Burs

Gül Abiş→ %25 Burs

İnci Büyük→ %25 Burs

Yağmur Hüral→ %25 Burs

Asil Karahüseyin→ %25 Burs

Demir Günfer→ %25 Burs

Sevgül Mamülcü→ %25 Burs

TED Koleji

İsmet Miraç İli → 96 puan → %100 Burs

Özüm Peren Gündoğmuş → %75 Burs

Öykü Adalı → 50 burs

Maya Küçükakçalı → %25 Burs

Selin Karacadal→ %25 Burs

Aren Kocayiğit → %25 Burs

Necat British College

Zen Arıkbuka → %100 Burs

Hasibe Aslan→ %50 Burs

Asil Karahüseyin→%25 Burs

Demir Günfer→%25 Burs

Kaan Günfer→%25 Burs

Sevgül Mamülcüoğlu→%25 Burs

Karen Kahvecisoy→ %25 Burs