“Kesintiler arıza kaynaklı değil”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, ülke genelinde birçok bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olmadığını açıkladı.

Aydın, BRT’ye yaptığı açıklamada, bugünkü eylem esnasında enterkonnekte sisteme bir müdahalenin söz konusu olduğunu ve bu müdahale nedeniyle de oluşan ani frekans değişikliği sonucu sistemin kendisini korumak amaçlı olarak kapattığını söyledi.

Bunun sonucu olarak da elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Aydın, sistemin dengelenmeye başlanmasıyla birlikte bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlandığını ve yarım saatlik bir süre içerisinde kesinti yaşayan herhangi bir bölge kalmayacağını kaydetti.

Aydın, kesintinin arıza kaynaklı olmadığının altını çizerek, kesintiye neden olan müdahalenin kim ya da kimler tarafından yapılmış olduğunu henüz tespit edilemediğini de sözlerine ekledi.

“En küçük arızada, eylemdeki çalışanı hedef göstermeye çalışıyorlar”

“Kesintilerin sabotaj nedeniyle yaşandığı bilgisi geldi”

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