EL-SEN Meclis önünde: “Hükümet istifa”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem başlattı.

EL-SEN’e; KTAMS, KTÖS ve TÜRK-SEN de destek veriyor. KTAMS, eyleme verdiği destek kapsamında Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bugün görüşüleceği Mecliste tam gün grev kararı almış durumda.

Meclis önünde toplanan EL-SEN’e mensup çok sayıda çalışan, “hükümet istifa” sloganları atarak Meclis kapısına vuruyor, ses yükseliyor.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın geçtiğimiz yıllarda bir programa yaptığı açıklamada AKSA ile ilgili “uzun süreli sözleşmenin yanlış olduğu” yönündeki söylemlerini hoparlörden dinleten eylemciler, sendikanın şu anki talebinin de aynı olduğuna işaret ediyor.

Sendika, geçtiğimiz hafta söz konusu yasa tasarısının Meclis komitesinde görüşülmesine tepki göstermek adına Meclis önünde toplanmış, bu sırada tasarı, komiteden onay alarak Genel Kurul’a sevk edilmişti.

Bunun üzerine sendika, ülke genelinde süresiz grev başlattığını açıklamış, hükümet ise Bakanlar Kurulu kararıyla grevi yasaklamıştı.