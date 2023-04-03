“En küçük arızada, eylemdeki çalışanı hedef göstermeye çalışıyorlar”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın, elektrik kesintileriyle ilgili “sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz” açıklamasına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, “Çalışanlar burada, sabotaja ihtiyacımız yok. Santralde sürekli arızalar yaşanıyor. Çalışanlar eylemdeyken, bu arızalara müdahale gecikiyor” dedi.

Cesurer, eylem nedeniyle vatandaşın mağdur olmasını asla tasvip etmediklerini ama hükümetin topluma pahalı enerji satmak için ısrar ettiğini belirterek, “Biz söylemiştik, ısrar ederlerse bunların yaşanacağını anlatmıştık. Ama emir büyük yerden, emri yerine getirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cesurer, “Biz bu kurumun 20 yıl daha alım garantili bir sözleşme imzalayıp peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Cesurer, “Çalışanlar eylemde olduğu için en küçük arızada çalışanı hedef göstermeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Kesintilerin artarak devam edebileceği uyarısını da yapan Cesurer, “Şu anda ülkede güneş olmasa, çok daha büyük bir karanlık yaşayabilirdik. Özellikle akşama arızalar tekrar yaşanırsa, tamamen karanlıkta kalacağız” ifadelerini kullandı.

Paşa ne demişti?

YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kendisine gelen bilginin “çeşitli bölgelerde sabotaj yapıldığı bu nedenle kesintilerin yaşandığı yönünde” olduğunu söyledi. Paşa, “Birini suçlayamam ama benim de müdürden aldığım bilgi bu yönde. Kesinti sadece Lefkoşa’da değil, ülke genelinde parça parça yaşanıyor” dedi.

EL-SEN neden eylem yapıyor?

EL-SEN, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle sabah saatlerinden bu yana Meclis önünde eylem yapıyor. Sendika, AKSA ile sözleşmenin yeniden imzalanması halinde, elektrik faturalarının 2-3 katına çıkacağını savunuyor.

“Kesintilerin sabotaj nedeniyle yaşandığı bilgisi geldi”

EL-SEN Meclis önünde: “Hükümet istifa”