Kermiya'da uyuşturucu: 49 yaşındaki şahıs tutuklandı

Lefkoşa Kermiya Geçiş Kapısı’nda dün, Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapacak olan şahısta yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye geçiş yapacak olan D.D’nin (E-49) kullanımındaki araçta ve üzerinde polis tarafından arama yapıldı.

Aramalarda şahsın tasarrufunda, yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da kablo hırsızlığı

Lefkoşa’da yapımı devam eden bir binanın inşaat alanında muhafaza edilen 50 metre uzunluğundaki bakır kablo, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-49) tutuklandı.

Gönyeli’de iş kazası

Gönyeli’de dün, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Abdul Malak Sıkdar (E-53), kolon demirlerinin altında bulunan inşaat demirini çekip aldığı sırada, kolon demirlerinin sağ ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Sıkdar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.