Kendisini market camlarını kırmakla suçlayan müdürün burnunu kırdı

Lefkoşa’daki bir marketin daha önce kırılan camlarıyla ilgili market müdürü tarafından suçlanan O.E. isimli şahıs, müdürü ciddi şekilde darp etti, burnunu kırdı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, O.E. isimli zanlının 8 Mayıs tarihinde Lefkoşa – Hamitköy’deki bir marketin önceden kırılan camlarıyla ilgili kendisini suçlayan market müdürünü ciddi şekilde darp ederek burnunu kırdığını anlattı.

Polis, dün darp edilen market müdürünün yine aynı cadde üzerinde zanlıyı görerek teşhis edip polise bilgi verdiğini söyledi.

Zanlının aleyhinde derdest emri talep edilerek tutuklandığını ve öğrenci izninin 22 Ocak 2023’de sonlandığının belirlendiğini anlatan polis, O.E. isimli zanlının verdiği sözlü beyanın araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süreyle soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.