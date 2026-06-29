Cumhurbaşkanı Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’yu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdim etti.