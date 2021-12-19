“Kendi ayakları üzerinde duran bir toplum şart…”

Ayşe GÜLER

23 Ocak seçimlerinde yer almayacağı kesinleşen isimler, yeni dönemde siyasetteki değişimi, yapısal sorunları, ‘statükoyu’ ve görevde oldukları sürede yaşadıkları hayal kırıklıklarını yorumladı.

3 isim; CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan ile DP Milletvekili Koral Çağman,

hem kendi ayakları üzerinde duran topluma dikkat çekti, hem de bu konuda seçmenlere büyük görevler düştüğü noktasında birleşti.

Siyasetteki değişim…

CTP Milletvekili Özdil Nami, siyasetteki değişim için partilere büyük görevler düştüğünü, yeni isimlere listelerinde yer vererek, sahip çıkması gerektiğini söylerken, HP Milletvekili Tolga Atakan, seçmenin ve vatandaşın gücün kendi elinde olduğunun farkında olmasının şart olduğunu belirtti.

Nami, “CTP bu değişimi geçmişte BG konsepti ile çok başarılı şekilde yerine getirmişti. Toplum da bu isimlere sahip çıkmalı” şeklinde konuşurken, Atakan ise seçmenin ülkeyi daha ileriye götürecek kişilere oy vermesi gerektiğini dile getirdi.

DP Milletvekili Koral Çağman da siyasetteki değişim için kendi ayakları üzerinde duran topluma işaret etti.

Ekonomik sıkıntılar ve pandeminin arka arkaya geldiğini, bu nedenle de toplumsal dayanışma süreci olması gerektiğini ifade eden Çağman, “Partiler üstü düşünmeliyiz. Toplum olarak da bir takım özveriler de bulunmalıyız” dedi.

Çağman, “Emeklilik yaşını değiştiremiyoruz. 35 yaşında emekli olan insanlar var.

En büyük hayal kırıklıkları…

Siyasette Kıbrıs konusunun çözümüne katkı koymak için girdiğini dile getiren Nami, hem federasyon zeminin hazır olmasına rağmen güneyin buna hazır olmadığını göstermesi hem de

Türkiye’nin KKTC siyasetine müdahil olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Hem HP Milletvekili Tolga Atakan hem de DP Milletvekili Koral Çağman, ortak noktada buluşarak, en büyük hayal kırıklığını kamudaki sıkıntılara bağladı.

HP Milletvekili Atakan ise ‘bir işin nasıl olmayacağına’ odaklanan kamu yapısıyla karşı karşıya kalmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirirken, DP Milletvekili Koral Çağman da

“O kadar hantal bir kamu yaratmışız ki, istediğiniz kadar iyi niyetli olun olmuyor” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra CTP Milletvekili Nami, “Türkiye’yi sevenler, sevmeyenler gibi kamplaşma parçası haline geldi. Bu da bir hayal kırıklığı oldu” diye de konuşarak, “Siyasi iradenin şekillenmesi konusunda Kıbrıs Türk halkı kendi kararıyla baş başa kalmalıydı. Parti kongrelerine ininceye kadar müdahaleleri yaşadık. Türkiye’den bu tip yaklaşımı beklemezdim. Siyasi partiler ve isimler arasında ayrım yapmak, Türkiye’ye yakışmadı. Bu da hayal kırıklığı oldu” şeklinde konuştu.

Yapısal sorunların aşılmaması…

CTP Milletvekili Nami, yapısal sorunların aşılmasında daha ciddi ve zamanında reform yapılmasına dikkat çekerken, HP Milletvekili Atakan ise çok sık seçim yaşayan bir ülke olmamız nedeniyle ortaya çıkan popülizmin yapısal sorunlara neden olduğunu kaydetti.

DP Milletvekili Çağman ise “Bir şeyler yapmak istiyorum ama imkansızlıkla buluşuyorum” dedi, yapısal sorunları yaşadığı deneyimle örneklendirdi. Çağman, bakan olduğu dönemden bugüne 18 yaş üstü engelli merkezi açmaya çalıştığını ancak elektrik bağlatamadığını, bu sorunu aştığında bu kez bütçe sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çağman, “Bitmiş binayı açsam 73-74 personele ihtiyacım var. İmkansızla buluşuyorum” dedi.

seçimlerin de popülizmi beraberinde getirdiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Nami aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin dünyayla bütünleşmekten vazgeçmemesi gerektiğine de işaret ederek, bu bağlamda da Türkiye ile hem maddi hem de siyasi açıdan sağlıklı ilişki kurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

“Türkiye ile ilişkiler tüm siyasi partilere eşit mesafede olmazsa Meclis kalitesi yükselmeyecek” diyen Nami, “te reform yarışı olmaktan ziyade kim Türkiye’ye yaranır yarışına dönüşecek. Böyle bir ortamda ihtiyacı olan değişiklikleri yapamayacak. İnsan kaynağımız var. Çok daha iyi durumda olmamak için neden yok” şeklinde konuştu.

Statüko…

CTP Milletvekili Özdil Nami, statükonun hem Kıbrıs sorununda güneyin siyasi eşitlik temeline bağlı federasyona gitmemesinden hem de ekonomik anlamda Türkiye’ye bağımlılıktan kaynaklandığını söyledi.

“Türkiye’nin siyasete müdahalesi ile bu statükoları kırmak kolay değil. Önce Kıbrıslı Türkler, bunu istemeli, bireylerden çok vizyonlara oy vermeli” diyen Nami, “Eğer sandıkta bu irade ortaya çıkarsa tünelin ucunda ışık görünür. Kıbrıs Türkler, Türkiye ile güney arasına sıkıştı” şeklinde konuştu.

Öte yandan HP Milletvekili Atakan ise “statükoyu nasıl yorumlarsınız?” sorusuna “Hepimizin statükoyuz, bir tane statüko yok” dedi.

Statükoyu koruyanın halkın kendisi olduğunu belirten DP Milletvekili Çağman, şu yorumu yaptı: “Halkın bilinç düzeyinin artması gerekiyor. Eğitim devlet politikaları olmalı. Kendi ayakları üzerinde duran ülkeyi görmek istiyorsak gereksiz haklardan vazgeçip, toparlanma dönemine girmemiz lazım.”