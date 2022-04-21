“Kendi adına pasaport sahteledi, suçüstü tutuklandı”

Lokmacı geçiş noktasından güneye geçmek isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı M. S. R. R. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Cemil Awwat, yaşananları aktardı, zanlının Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçlarıyla yargılandığını söyledi. Polis, zanlının 18 Nisan’da Lokmacı geçiş noktasından çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti.

Zanlının tutuklu yargılanmasını talep eden Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.