Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış bekliyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, vatandaşı ve kurumları, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek vermek için Vakfa bağış yapmaya çağırdı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vakfın maddi ve manevi tüm faaliyetlerini bağışlarla sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kişilerin dilerlerse ürün kataloğundan seçecekleri hediyeliklerle, yılbaşı kutlama kartlarıyla, şahsi ve kurumsal bağışlarla, SMS bağışıyla veya bankalar aracılığıyla ve www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak katkıda bulunabileceğinin altı çizildi.

Vakfa ait tüm ürünlerin “nesdersan.com” isimli online alışveriş sitesinden de sipariş verilebileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, her iki GSM operatörünün faturalı hatlarından “4140”a kısa mesaj atılarak da katkı sağlanabileceği kaydedilirken, kısa mesaj bedelinin 20 TL olduğu bilgisi verildi.

Bağış yöntemleri ile daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin +90 (392) 227 0616-17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakfa ulaşılabileceğinin belirtildiği açıklamada, bağışların ihtiyacı olanlara umut olacağı ve bu yılbaşında özellikle çocuklara mucizeler armağan etmenin unutulmaması gerektiği vurgulandı.