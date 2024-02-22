Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı
“Sahte diploma soruşturması” kapsamında Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst’ün tutuklandığı öğrenildi.
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Polis tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “sahte diploma soruşturması” kapsamında eski UBP Milletvekili ve bakan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst’ün tutuklandığı öğrenildi.
Polisin teyit etmediği bilgiye göre iki isimin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Kemal Dürüst, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyor.
Eşi Meray Dürüst’ün tutuklanma nedenine ilişkin henüz bir bilgi yok.
Meray Dürüst, Çalışma Bakanlığı Müdürü görevini yürütüyor.
Kemal Dürüst ise geçmiş yıllarda UBP Milletvekilliği, Ulaştırma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.
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Etiketler : KEMAL DÜRÜST, sahte diploma, diploma yolsuzluğu, meray dürüst