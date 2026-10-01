Kemal Baykallı, TDP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Baykallı, yeni sorumluluğunun yanı sıra mevcut görevini de sürdürecek.
Baykallı, Genel Sekreter Yardımcısı olarak parti içi koordinasyonun güçlendirilmesine, örgütsel çalışmaların planlanmasına ve Genel Sekreterlik çalışmalarının yürütülmesine katkı sunacak.
TDP, “İyi Gelecek” vizyonu doğrultusunda kadrolarını ve örgütsel kapasitesini güçlendirirken, siyasi çalışmalarını dayanışma, ortak sorumluluk ve etkin görev paylaşımı anlayışıyla sürdürüyor.
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