Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitim uygulaması ile ilgili Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda eylem yaptı.

Eylem sırasında konuşan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndaki kalabalık sınıf ortamlarının birçok okulda bulunduğunu söyledi. Sınıflarda 40 veya 40’ı aşkın öğrencinin bulunmasına dikkat çeken Karaoğulları, kontrolsüz nüfus politikaları nedeniyle üçüncü dünya ülkelerinden gelip dil sorunu yaşayan öğrencilerin de bulunduğunu belirtti.

Karaoğulları, “Akran zorbalığı olayları çoğaldı. Son 5 yılda disiplin suçları arttı” dedi.

Üç yıldır tam gün eğitim uygulamasına karşı mücadele ettiklerini ifade eden Karaoğulları, “3 yıldır tam gün ucube uygulamasını dikte edenlere karşı mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı 38 okul bulunduğunu belirten Karaoğulları, bu okulların yüzde 45’inde sınıflardaki öğrenci sayısının 30 ve üzerinde olduğunu söyledi.

“Normalde olması gereken sınıf ortalaması 23 iken adanın kuzeyinde bunun yüzde 25 daha fazla olduğunu dikkat çekmek isteriz” diyen Karaoğulları, sınıflardaki öğrenci yoğunluğuna dikkat çekti.

Öğretmenlerin tam gün eğitime zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Karaoğulları, sendikanın yaptığı ankete de işaret etti. Karaoğulları, “Yaptığımız ankete göre öğretmenlerimizin yüzde 90’ından fazlası tam gün eğitimden memnun değil” ifadelerini kullandı.

Mevcut koşullarda tam gün eğitim uygulamasının sürdürülebilir olmadığını skaydeden Karaoğulları, “Bu koşullarda tam gün ucube uygulamasının sürdürülebilir olmadığını bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

Karaoğulları, tam gün eğitim uygulamasına ilişkin şu soruları yöneltti:

“Ucube tam gün eğitimle niyetleri nedir? 40 kişilik sınıf ortamlarında bu ısrarın sebebi nedir? Cevap verilmesi gerekiyor.”