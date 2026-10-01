Salı günü ulaşılan naaş Ferdi Törer'in

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmaları sırasında Salı günü ulaşılan naaşın kimliği, yapılan DNA incelemesi sonucunda belirlendi.

Naaşın, kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer’e ait olduğu tespit edildi. Böylelikle faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, batık çevresi arama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Tatile üç çocuğuyla gelmişti

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kayıp baba Ferdi Törer’in de naaşına ulaşıldı. Facianın ilk gününde 14 yaşındaki kızı Nisa Törer’i kaybeden Törer’in, bir ayı aşkın süren arama çalışmalarının ardından yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Salı günü batık çevresinde bulunan naaşın DNA incelemesinin tamamlandığı ve kimliğinin Ferdi Törer olarak belirlendiği bildirildi.

DHA ve Anadolu Ajansı’nın facianın ardından yayımladığı haberlere göre Ferdi Törer, yıllık iznini geçirmek üzere üç çocuğuyla birlikte Kıbrıs’a gelmişti. Ailenin yakını Mustafa Çan, Törer ile çocuklarının Kıbrıs’ta yaşayan halalarını ziyaret ettiklerini, dönüş yolculuğu sırasında ise facianın meydana geldiğini aktarmıştı.

Kazanın ardından 14 yaşındaki Nisa Törer yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki Yusuf Törer ve 10 yaşındaki Yunus Törer kurtarılmıştı. Baba Ferdi Törer’den ise uzun süre haber alınamamıştı.

Nisa, 1 Eylül’de toprağa verilmişti

Facianın ardından Nisa Törer’in cenazesi Gaziantep’e götürülmüş ve 1 Eylül’de Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katılırken, facianın ardından kurtarılan Yusuf ve Yunus Törer’in tören sırasında fenalaştıkları haberlerde yer almıştı.

Ailenin yaşadığı acının geçmişi de ağırdı. Aile yakınlarının aktardığı bilgilere göre Törer kardeşler, anneleri Güneş Törer’i yaklaşık dört yıl önce kaybetmişti.

Baba için bekleyiş bir ayı aştı

Nisa Törer’in toprağa verilmesinin ardından Ferdi Törer’in bulunması için arama çalışmaları sürdürüldü.

Bir ayı aşkın süren bekleyiş, Başbakanlığın bugün yaptığı açıklamayla sona erdi. Salı günü batık çevresinde ulaşılan naaşın DNA incelemesi sonucunda Ferdi Törer’e ait olduğu belirlendi.

Böylece Filo Jet faciasında Ferdi Törer ile 14 yaşındaki kızı Nisa Törer yaşamını yitirirken, Yusuf ve Yunus Törer hayatta kalan iki kardeş oldu.

Başbakanlığın son açıklamasına göre Ferdi Törer’in naaşının bulunmasıyla faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi, kayıp sayısı ise 10’a geriledi.