Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 2020 yılından sonra denetlenmiş mali raporlarının kamuoyundan gizlenmesi ve taleplere dönülmemesiyle ilgili KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, Üstel hükümeti döneminde KIB-TEK’in denetlenmiş mali raporlarının yayımlanmadığını belirterek, kendisinin de konuyla ilgili Meclis’te soru önergesiyle raporları talep ettiğini hatırlattı.

Barçın, KIB-TEK Yönetimi’nin kendilerine yöneltilen eleştiriler üzerine yaptığı açıklamaya işaret etti; “Mevzuat gereği siz bunları yayımlamalısınız ama mevzuata aykırı bir şekilde yayımlamıyorsunuz, talep edenlere de vermiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Meclis’te soru önergesiyle raporları talep ettiğini belirten Barçın, “Yayımlamayan sizsiniz ama hesaplar hakkında bilgi sahibi olmadan açıklama yaptık diye suçlu da biz oluyoruz” dedi.

Barçın, KIB-TEK’in denetlenmiş mali raporlarını yayımlaması gerektiğini vurgulayarak, “Mevzuat gereği yayımla denetlenmiş mali raporları ki biz de bilgi sahibi olarak konuşalım” açıklamasında bulundu.

Raporların yayımlanmaması halinde KIB-TEK’in usulsüzlük ve yolsuzluk ithamlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini kaydeden Barçın, “Eğer temizseniz korkmayın, daha önceki hükümetler gibi denetlenmiş mali raporları yayımlayın” çağrısında bulundu.

Barçın açıklamasının sonunda KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu da eleştirerek, “Eğer temizseniz bu korkunuz ve mevzuatı uygulamamanız niyedir? KIB-TEK Yönetim Kurulu liyakatsızlığını bir kez daha kanıtladı” ifadelerini kullandı.