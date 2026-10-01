“FiloJet, denetimden sonra kaza geçirdi, bildirmedi”

Girne açıklarında batan ‘FiloJet’ isimli geminin, Türk Loydu’ndaki denetiminden sonra ‘küçük bir kaza geçirdiği’ söyleyen Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Bu kaza bildirilmedi” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu programa konuk olan Sucuoğlu, batan geminin olaydan yaklaşık 3 ay önce Türk Lloyd tarafından denetlendiğini ve sefer yapabileceğine ilişkin uygunluk aldığını, daha sonra geminin küçük çaplı bir kaza geçirdiği ancak bu kazanın bildirilmediği yönünde kendilerine bilgi ulaştığını söyledi.

Sucuoğlu, denetimin ardından yaşandığını söylediği kazaya ilişkin, “Ama bu gemi, bize gelen bilgi bu tabii ki poliste çok daha detay var, bir küçük kaza geçirdi. Ve bu bildirilmedi” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, ayrıntıların devam eden polis soruşturması sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.