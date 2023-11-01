S.K.’nin ölüm nedeni kalp hastalığı olarak açıklandı

Polis Basın Subaylığı, önceki gün Girne’de bir kumarhanede aniden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren 57 yaşındaki S.K.'nin otopsi sonucunu açıkladı.

Otopsi sonucuna göre S.K.’nin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve lenfoma” sonucu vefat ettiği tespit edildi.