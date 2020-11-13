Keleş, hayata tutunamadı

Girne'de 13 Ekim 2020'de yaya olarak karşıdan karşıya geçtiği esnada bir otobüsün kendisine çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan 81 yaşındaki Siddika Keleş, yaşamını yitirdi.

Keleş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Kaza nasıl olmuştu?

13 Ekim 2020 tarihinde Girne'de bulunan Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde 81 yaşındaki Siddika Keleş, yaya olarak karşıdan karşıya geçerken, 56 yaşındaki Mustafa Evli yönetimindeki TFD 194 plakalı otobüsün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.