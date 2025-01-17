"Kazaları en aza indirmek için kapsamlı bir plan ve programa ihtiyaç var"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde artış gösteren ölümlü trafik kazalarının devam ettiğini hatırlatarak, kapsamlı bir plana, programa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP lideri, Son bir haftada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin "umursamazlık, vurdumduymazlık, suskunluk, liyakatsizlik" içerisinde olduğunu ifade etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Sekiz günde yedi insanımızı kaybettik trafik kazalarında. Yüreklerimiz kanıyor...

Yol güvenliğinden araç güvenliğine, örgün ve yaygın eğitime, denetime, kontrolsüz nüfus artışına, toplu taşımacılığa kadar uzanan pek çok yönü var bu konunun. İş, tek tek kazaları sürücü hatalarıyla açıklama boyutunu çoktan aştı.

Pek çok başka konuda olduğu gibi bu konuda da özelde ölümlü, genelde tüm trafik kazalarını mümkün olduğunca azaltacak, gerçek uzmanların hazırlayacağı ve kararlılıkla uygulanacak kapsamlı bir plana, programa ihtiyaç var.

Kendine "hükumet" diyen yapı ise umursamazlık, vurdumduymazlık, suskunluk, liyakatsizlik, "sol direksiyon" ve gayri ciddi açıklamalardan ibaret!"