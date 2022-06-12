Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefke anayolunda 7 Haziran’da meydana gelen kazada ağır yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip Sanmaz (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.