Kaza zanlısı teminatla serbest

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu teminata bağlandı.

Polis memuru İnan Çoktan, 5 Haziran saat 01.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu’nun 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarparak, takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.

Çoktan, kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer Çomunoğlu, Batuhan Aktaş ile Mustafa Özdoğan’ın, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Berk Sicimoğlu ve Berk Muzaffer Çomunoğlu’nun serviste, Batuhan Aktaş boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa Özdoğan’ın ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı.

Aktaş ve Özdoğan’ın tedavisi sürüyor

26 yaşındaki Batuhan Aktaş ile 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın tedavilerinin sürdüğünü ve durumlarının iyiye gittiğini belirten polis, araç sürücüsü Sicimoğlu’yla ilgili etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kefilin 250’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 40 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.