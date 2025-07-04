Kaza yaptıktan sonra kaldırımdaki yayaya çarptı, 1 yaralı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında, yaya 56 yaşındaki Selda Büyükeğilmez yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Şükran Tüzün (K-74), yönetimindeki LG 258 plakalı salon araçla park yerinden geri geri hareket edip, yola giriş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu gaza basarak, duran Ülkü Türken (K-45) yönetimindeki VN 773 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmaya müteakip LG 258 plakalı araç sürücüsü yine dikkatsiz şekilde ani olarak ileri doğru hareket etmesi sonucu, o esnada kaldırım üzerinde durmakta olan yaya Selda Büyükeğilmez’e (K-56) çarpıp, durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.