Kaza yapan alkollü sürücü tutuksuz yargılanacak

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü S.Y. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu olguları aktardı.

Polis, 20 Ağustos tarihinde saat 05.30 raddelerinde Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, iki şeridi ortalar vaziyette yönetimindeki ZRD 012 plakalı kiralık araç ile 141 miligram alkol tesiri altında seyreden Güzelyurt'ta sakin 30 yaşındaki S.Y.’nin, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyreden Lefkoşa'da sakin 27 yaşındaki Erdoğan Atagören’in yönetimindeki BY 797 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığın anlattı.

Polis, çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı aracın beton bariyere sağ ön tekerlek kısmı ile sürter şekilde çarptığını, aynı anda da kontrolsüzce doğu istikametine doğru savrulan BY 797 plakalı aracın ise yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına ön ve sağ yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.

Polis, ZRD 012 plakalı aracın, çarpmanın etkisi ile sürüklenerek yolun solundan çıkarak önü güney istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören’in kaza mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Nöroşirurji Servisi’nde müşahede altına alındığını, ZRD 012 plakalı araç sürücüsü S.Y.’nin ise suçüstü hali gereği tutuklanarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis, BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve servise alındığını söyledi.

Polis, kiralık aracın T.Ö. adına kiralanmasına karşın,S.Y.’nin kullandığını ve sözleşmede ismi bulunmadığını, sigorta kapsamı dışında olduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı muteber 2 kefilin 150’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.