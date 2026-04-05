Kaza sonrası araç alev aldı, sürücü olay yerinden kaçtı!

Lefkoşa'da bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak yolda savrulan ve alev alan araç sürücüsü, olay yerinden kaçtığı için tespit edilemedi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun 1’inci kilometresinde KD 447 plakalı salon araçla batı yönünde seyreden kimliği meçhul araç sürücüsü, Turkcell yaya üst geçidi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki demir refüje çarpıp kontrolsüz şekilde yol içerisinde savruldu.

Kaza sonucu, muhtemelen sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesiyle alev alan araç, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ve yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığından, sürücü henüz tespit edilemedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.