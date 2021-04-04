“Kaza sırasında alkollüydü”

Girne - Güzelyurt Anayolunda meydana gelen ve David Shepherd'in öldüğü kazayla ilgili tutuklanan araç sürücüsü zanlı A. E. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının kaza sırasında alkollü olduğunu aktardı.

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Göksen Biçentürk, olayla ilgili bulguları aktardı. Biçentürk, Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde 3 Nisan 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında huzurda bulunan araç sürücüsü zanlı A. E.’nün 150 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 377 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu yaya olarak yürümekte olan David Shepherd'e çarptığını mahkemeye aktardı.

Girne - Güzelyurt Anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A. E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis kaza sonucu yaya David Shepherd'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının ise olay yerinden kaçarak evine gittiğini ve alınan bir bilgide evinde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının bazı beyanları olduğu ve bunların araştırıldığını, ayrıca David Shepherd'in otopsinin yapılacağını belirtti. Polis Çavuşu Biçentürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ve otopsi sonucunun beklendiğini bu bağlamda zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.