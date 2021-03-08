Kaza korkuttu, yaralanan olmadı
Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, saat 19:45 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.
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Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, saat 19:45 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.
Kaza, 25 yaşındaki Abdel Rahman İbrahim, yönetimindeki GN 857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden 26 yaşındaki Kelvin Songo NGIANGIA yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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