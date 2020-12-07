“Kaynak bitti, hükümet yokluğunda ek bütçe yaratılamadı”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemiye yönelik 2020’ye ayrılan kaynağın tamamının bittiğini açıkladı.

Tur operatörü gibi organizasyonlar yaptıklarını, şu anda 46 tesiste, 2800 civarında kişinin karantinada tutulduğunu belirten Amcaoğlu, 9 Mart’tan bu güne kadar vaka sayılarını hatırlattı, başarılarının ‘rakamlarla ortada’ olduğunu savundu.

Hükümetsizlik nedeniyle ‘ek bütçe yaratılamadığını’ söyleyen Amcaoğlu, geçici bir süre bazı kararlar alınmaz zorunda kalındığını açıkladı. Gelmesi muhtemel 5 bine yakın KKTC vatandaşı öğrencinin karantina süreci için çalışma yapıldığını ve kaynak arandığını belirtti.

Ödeneği hazırlayabilirlerse açıklama yapacaklarını da söyleyen Amcaoğlu, bundan önce sağladıkları gibi bundan sonra da sağlayabilirlerse öğrenciler için bir düzenleme yapılacağını kaydetti.