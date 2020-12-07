Karantina için ‘Ek kaynak’

Fehime ALASYA

Sabah saatlerinde Meclis kürsüsünde karantina uygulamasının öğrenciler için de ücretli olacağına yönelik açıklama yapan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bunun için ek kaynak yaratıldığını, öğrenciler ve sağlık nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların karantinasının ödenerek ülkeye getirileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, “Bütçeden bazı şeylerden kıstık, karantinayla ilgili de 10 milyon TL’lik kaynak yaratma imkanı bulduk. Sağlık sebebi ile yurt dışına giden ve gelemeyen ve öğrencilerin karantina ücretlerini ödeyeceğiz. Şubat sonuna dek gelecek olan 5 bin kişinin karantinasını ödeyeceğiz.” dedi.

Amcaoğlu, Aralık ayında 900 KKTC vatandaşı, 600’ü de Yabancı uyruklu toplam bin 500 öğrencinin ülkeye getirileceğini ifade ederken, Ocak ayında ise 300’ü KKTC, 700’ü Yabancı uyruklu bin öğrenci, Şubat ayında ise 500’ü KKTC, 2 bini Yabancı uyruklu toplam 2 bin 500 öğrenci getirileceğini belirtti.

“Kaynak sıkıntısı hep var, sadece maaş değil”

13. Maaş ve Aralık ayı maaşlarının ödenmesiyle ilgili sıkıntı olduğu iddialarını da yanıtlayan Amcaoğlu, “Her zaman sıkıntı var, kaynak sıkıntısı hep var. Sadece maaş değil, her kalemde sıkıntı var ama bu sadece maaş ödemelerinde sıkıntı yansıyacak diye yansıtılıyor. Sadece kamu maaşları konuşuluyor. Bu sabah ay içinde reel sektöre verilecek olan teşvikleri de konuştuk, sadece kamu maaşlarını konuşmuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.