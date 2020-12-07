Özdenefe: “Ev karantinası dendi, sistem halen oturmadı"

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, öğrencilerin karantina ücretlerine ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, hafta sonu Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklama kapsamında, ülkeye geliş hazırlığındaki öğrencilerin için bu karar nedeniyle rahatsızlık ve şaşkınlık için de olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda ev karantinasından bahsedilirken, sistemin halen oturtulmadığına vurgu yaptı, “Ciddi bir sistemsizlik ve keşmekeş var” dedi, Sağlık Bakanı’ndan açıklama talep etti.

Çeler: “Burs bile vermiyorsunuz, karantina ücreti istiyorsunuz”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de karantinaya ilişkin yeni ‘ücret uygulaması’ üzerine söz aldı, öğrencileri de kapsayacak bu kararı eleştirdi.

“Denetimden anlayan, sistemden anlayan Hükümetler anacak ev karantinasını başarabilirdi, siz başaramadınız” diyen Çeler, yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına gelecek yurtdışında okuyan öğrencilerden, ‘burs bile vermezken karantina ücreti talep edilmesi’nin büyük yanlış olduğu görüşünü belirtti.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, bu kararın geri alınmasını istedi.